Sopralluogo alla nuova palazzina dell' emergenza-urgenza all' ospedale di Senigallia Baldelli | Cantiere in fase avanzata

È iniziato il sopralluogo alla nuova palazzina dell'emergenza-urgenza dell'ospedale di Senigallia, con i lavori in fase avanzata. Un progetto da oltre 20 milioni di euro, finanziato principalmente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che mira a migliorare i servizi sanitari nella regione Marche.

SENIGALLIA – Procedono i lavori per la realizzazione della nuova palazzina dell'emergenza-urgenza all'ospedale di Senigallia, un investimento da oltre 20 milioni di euro, in gran parte provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che la Regione Marche ha riversato sul. Anconatoday.it

