Sopralluogo del governatore Giani sul cantiere del nuovo ospedale | Presidio sanitario più importante del centro Italia

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governatore della Toscana Eugenio Giani ha effettuato un sopralluogo al cantiere del nuovo Ospedale Santa Chiara a Cisanello, a due mesi dalla rielezione. Insieme all’assessore regionale alla salute, ha verificato lo stato di avanzamento dei lavori, sottolineando l’importanza strategica di questo presidio sanitario, che rappresenta uno dei progetti più rilevanti del centro Italia.

Immagine generica

A due mesi dalla rielezione il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani è tornato ieri a Pisa per analizzare lo stato di avanzamento dei lavori al cantiere dell'Ospedale Nuovo Santa Chiara a Cisanello, insieme all’assessore regionale al Diritto alla salute, olitiche per la promozione della. Pisatoday.it

Firenze, sopralluogo del governatore toscano ai lavori della Tav

Video Firenze, sopralluogo del governatore toscano ai lavori della Tav

sopralluogo governatore giani cantiereIl governatore Giani visita il S. Domenico - Non sono passati inosservati il ‘nuovo’ governatore della Regione Toscana Eugenio Giani, la direttrice dell’Agenzia del Demanio Raffaella Narni ... msn.com

Giani e Monni in visita all'Aoup: "A Cisanello una cittadella della salute" - Con una tempistica sull’ultimazione delle opere che si mantiene in linea con gli ultimi incontri e un andamento dei lavori pari al 67%, il presidente ... gonews.it