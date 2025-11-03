Picchianti nascondono cavi di rame rubati e attrezzi da scasso in auto | 5 giovani denunciati
Cinque ventenni imparentati tra loro e residenti tra Livorno e Pisa sono stati denunciati dai carabinieri di Stagno con l'accusa di ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Durante l'1 novembre l'auto con a bordo il gruppetto è stata fermata in zona Picchianti da una pattuglia. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
