Picchianti nascondono cavi di rame rubati e attrezzi da scasso in auto | 5 giovani denunciati

Cinque ventenni imparentati tra loro e residenti tra Livorno e Pisa sono stati denunciati dai carabinieri di Stagno con l'accusa di ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Durante l'1 novembre l'auto con a bordo il gruppetto è stata fermata in zona Picchianti da una pattuglia. 🔗 Leggi su Livornotoday.it