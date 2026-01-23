Avellino investe due cani al guinzaglio sulle strisce e fugge | un labrador morto grave un dogo argentino

A Avellino, un incidente stradale ha coinvolto due cani mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Un veicolo ha investito un labrador, causando la sua morte, e ha ferito gravemente un dogo argentino. Dopo l’incidente, il conducente si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. Le autorità stanno indagando per identificare il responsabile e garantire assistenza agli animali coinvolti.

Investe due cani nel centro di Avellino, uccidendone uno e ferendo gravemente un altro, per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso. E’ caccia al pirata che ieri mattina, nella centrale via De Renzi, ha causato la morte sul colpo di un labrador e ferito gravemente un dogo argentino, trasferito in un centro veterinario dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Secondo una prima ricostruzione, i due animali stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali legati al guinzaglio dei rispettivi proprietari. Nel momento in cui si sono incrociati è` sopraggiunta l’auto che li ha travolti in pieno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

A Avellino, un'auto pirata ha investito due cani mentre attraversavano sulle strisce pedonali con la loro proprietaria.

