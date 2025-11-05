Furgone investe pedone sulle strisce e fugge morto anziano
La vittima aveva 86 anni. Il conducente del mezzo è scappato, l'incidente è accaduto in via Fratelli Bronzetti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Fissata per lunedì 3 novembre l'autopsia sul corpo del lavoratore agricolo investito sul ponte della Delizia da un furgone che poi si è allontanato. L'autista è accusato di omicidio stradale. - facebook.com Vai su Facebook
Milano, pedone di 87 anni investito e ucciso sulle strisce da un furgone pirata: caccia a un mezzo di colore bianco - Incidente a mezzogiorno tra via Fratelli Bronzetti e Macedonio Melloni: la vittima sbalzata per una decina di metri, si cerca il conducente in fuga. Si legge su msn.com
Milano, morto 87enne investito sulle strisce pedonali: caccia al pirata della strada - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, morto 87enne investito sulle strisce pedonali: caccia al pirata della strada ... Scrive tg24.sky.it
Milano, col furgone investe un pedone di 87 anni: caccia al pirata della strada. L'anziano muore poco dopo - I rilievi della polizia locale in via Fratelli Bronzetti, angolo Macedonio Melloni: l'anziano è stato soccorso dai sanitari di Areu, che hanno avviato sul posto le manovre di rianimazione. Da ilgiorno.it