Il fatto del giorno | Genova approvato il tracciato definitivo del tunnel subportuale | Video

Una votazione all'unanimità per il tracciato definitivo del tunnel subportuale a Genova, un provvedimento tecnico ma anche simbolico, dato che la realizzazione dell'opera entra ufficialmente nella pianificazione urbanistica della città. Il consiglio comunale ha dimostrato, come poche volte accaduto in questi mesi del mandato della giunta Salis, una piena condivisione di intenti. Ne parla Annamaria Coluccia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Il fatto del giorno: Genova, approvato il tracciato definitivo del tunnel subportuale | Video

