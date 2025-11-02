Autostrada A11 | chiuso per una notte il tratto Capannori-Altopascio

Firenzepost.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Capannori, percorrere la SP61 e rientrare in A11 alla stazione di Altopascio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

autostrada a11 chiuso per una notte il tratto capannori altopascio

© Firenzepost.it - Autostrada A11: chiuso per una notte il tratto Capannori-Altopascio

Altri contenuti sullo stesso argomento

A11, chiuso per lavori per una notte il tratto compreso tra Capannori e Altopascio - Prevista la manutenzione dei portali a messaggio variabile dalle 23 di mercoledì (5 novembre) alle 5 di giovedì 6 ... Come scrive luccaindiretta.it

Manutenzione dei portali, A11 chiusa per una notte - Per consentire lavori di manutenzione dei portali a messaggio variabile, rester à chiuso per una notte un tratto dell’autostrada A11 Firenze- Da luccaindiretta.it

autostrada a11 chiuso notteAutostrade, raffica di cantieri. La mappa delle chiusure, stop per una notte al tratto Calenzano-Barberino - Tra mercoledì e giovedì chi è diretto verso Bologna deve percorrere la viabilità ordinaria passando dalle Croci di Calenzano. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Autostrada A11 Chiuso Notte