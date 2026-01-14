I tagli alle autonomie scolastiche ingiusti e incomprensibili

Il Partito Democratico di Piacenza sostiene la posizione della Regione Emilia-Romagna, espressa dal presidente Michele de Pascale e dall’assessore Isabella Conti, riguardo ai tagli alle autonomie scolastiche. Ritiene che le riduzioni previste dal piano nazionale siano ingiuste e poco comprensibili, e si impegna a difendere un sistema scolastico che garantisca autonomia e qualità delle istituzioni.

Scuola, la maggioranza regionale contro il commissariamento: “Tagli imposti a una Regione virtuosa” - Nel comunicato viene espresso pieno sostegno al presidente della Regione Michele de Pascale e all’assessora alla Scuola Isabella Conti. chiamamicitta.it

Scuola, commissariamento e tagli: "Così si indeboliscono comunità e territori" - Così la consigliera provinciale Milena Garavini, secondo la quale “dietro la retorica della “razionalizzazione” si nasconde un’operazione che nulla ha a che vedere con il miglioramento del servizio ed ... cesenatoday.it

L’Emilia-Romagna rispetta i parametri nazionali anzi li supera di molto in meglio! eppure il Governo impone il taglio di 17 autonomie scolastiche e arriva al commissariamento. Le aree più fragili saranno le prime a pagare. #ScuolaPubblica #Autonomia #Emili x.com

Bedogni e Mahmoud: "Noi virtuosi, non meritiamo tagli autonomie" facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.