I tagli alle autonomie scolastiche ingiusti e incomprensibili

Il Partito Democratico di Piacenza sostiene la posizione della Regione Emilia-Romagna, espressa dal presidente Michele de Pascale e dall’assessore Isabella Conti, riguardo ai tagli alle autonomie scolastiche. Ritiene che le riduzioni previste dal piano nazionale siano ingiuste e poco comprensibili, e si impegna a difendere un sistema scolastico che garantisca autonomia e qualità delle istituzioni.

Il Partito Democratico provinciale di Piacenza esprime piena condivisione con la posizione della Regione Emilia-Romagna, espressa dal presidente Michele de Pascale e dall’assessore alla Scuola Isabella Conti, contro il piano nazionale di riduzione delle autonomie scolastiche. «La Regione –. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

