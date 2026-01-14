I tagli alle autonomie scolastiche ingiusti e incomprensibili
Il Partito Democratico provinciale di Piacenza esprime piena condivisione con la posizione della Regione Emilia-Romagna, espressa dal presidente Michele de Pascale e dall’assessore alla Scuola Isabella Conti, contro il piano nazionale di riduzione delle autonomie scolastiche. «La Regione –. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
