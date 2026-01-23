Autonomie scolastiche ipotesi accorpamenti nella bassa | insorgono Pd e sindacati

Il piano di dimensionamento scolastico nella provincia di Modena sta suscitando preoccupazioni tra partiti e sindacati, che si oppongono agli ipotizzati accorpamenti e alle autonomie scolastiche. La questione si inserisce nel contesto di un più ampio dibattito regionale, in seguito al commissariamento dell’Emilia-Romagna e alle tensioni tra Regione e Stato centrale. La discussione riguarda le future scelte di organizzazione delle scuole e le possibili ripercussioni sul territorio.

Si alza il tono della protesta contro il piano di dimensionamento scolastico che interesserà anche la provincia di Modena, dopo lo scontro istituzionale tra Regione e Stato centrale che ha portato al commissariamento dell'Emilia-Romagna.Finale Emilia, il PD contro la fusione Morandi-CalviAl.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Autonomie scolastiche, ipotesi accorpamenti nella bassa: insorgono Pd e sindacatiIl piano di dimensionamento scolastico nella provincia di Modena sta suscitando crescenti proteste da parte di partiti e sindacati.

Riduzione delle autonomie scolastiche, il Comune di Napoli: "Contrari ma stiamo formulando ipotesi"Il Comune di Napoli ha espresso riserve riguardo alle proposte di riduzione delle autonomie scolastiche nel quadro del dimensionamento.

