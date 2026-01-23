Gli Australian Open 2026 hanno dimostrato di essere molto più di semplici scambi e colpi spettacolari. Tra malori, momenti di tensione e alcune esibizioni sorprendenti, il torneo ha confermato come il tennis sia anche un palcoscenico di emozioni e imprevisti. Solo Sinner ha saputo mantenere equilibrio in un contesto ricco di eventi inattesi, rendendo questa edizione memorabile sotto molti aspetti.

Chi era convinto che gli Australian Open 2026 fossero solo una questione di dritti incrociati e rovesci lungolinea, si sbagliava di grosso. Quello che sta andando in scena a Melbourne Park somiglia infatti più a un incrocio tra una puntata di Er-Medici in prima linea, e un reality show di terzo ordine. Tra termometri che esplodono, apparati digerenti in rivolta, e il solito contorno (social) di follia tennistica, lo Slam australiano si sta trasformando in un bollettino medico-psicologico che farebbe impallidire un luminare della medicina sportiva. E che sta creando qualche grattacapo non da poco ai commentatori sportivi inviati all'altro capo del mondo.

© Secoloditalia.it - Australian Open o Isola dei famosi? Tra mal di pancia, “Trump dance” e i soliti deliri di Kyrgios, solo Sinner riporta ordine in campo

“Così non mi era mai capitato”: il caso dei mal di pancia agli Australian Open, già tre italiani colpiti. E intanto Sinner mangia “spaghetti alla Berrettini”Tre italiani hanno già accusato mal di pancia durante gli Australian Open, un episodio insolito e inaspettato.

