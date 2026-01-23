Australian Open in campo Sinner Musetti e Darderi | il programma completo

L'Australian Open 2026 vede il ritorno di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. La competizione, uno dei principali appuntamenti del tennis internazionale, si svolge con il coinvolgimento di questi talenti italiani, pronti a confrontarsi sul campo. Di seguito il programma completo delle loro partite e delle eventuali altre attività previste durante il torneo.

(Adnkronos) – Tornano in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oltre a Luciano Darderi, agli Australian Open 2026. Nella settima giornata degli Australian Open 2026, che inizia nella notte tra oggi, venerdì 23 gennaio, e domani, sabato 24, il numero due del mondo affronterà lo statunitense Eliot Spizzirri, mentre Musetti se la vedrà con il . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Australian Open, il programma: stanotte giocano Sinner, Musetti e Darderi, gli orariNella settima giornata degli Australian Open, i match sono stati anticipati di 30 minuti a causa del caldo.

Australian Open, tornano Sinner e Musetti: il programma completoIl quinto giorno degli Australian Open vede il ritorno in campo di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: il programma del 23 gennaio · Tennis ATP e WTA; Australian Open 2026, notte da big a Melbourne: Gauff, Swiatek e Djokovic; Sinner in campo alle 9 contro Duckworth. Il derby Musetti-Sonego all'1.30; Sinner, il derby e non solo: il programma.

Sinner, quando gioca contro Spizzirri? Orario e dove vedere in tv il terzo turno degli Australian Open. In campo pure Musetti e DarderiVincere per rispondere ad Alcaraz, allungare la striscia di successi consecutivi (attualmente 16 agli Australian Open) ed entrare nella seconda ... msn.com

Australian Open 2026, programma di domani (24 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campoDefinito il programma di gioco della settima giornata degli Australian Open 2026. Sui campi di Melbourne Park sono attese temperature molto alte e per ... oasport.it

Pronti per il Day 6 degli Australian Open In campo la nostra Paolini ma anche Alcaraz, Sabalenka, Medvedev e tanti altri: segui i match LIVE su discovery+ - facebook.com facebook

Pronti per il Day 6 degli Australian Open In campo la nostra Paolini ma anche Alcaraz, Sabalenka, Medvedev e tanti altri: segui i match LIVE su @discoveryplusIT #Tennis #AusOpen2026 x.com