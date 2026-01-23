Australian Open 2026 il malessere accusato dagli atleti | parla il Dott Capua

Durante gli Australian Open 2026, numerosi atleti hanno manifestato problemi legati al caldo intenso, tra cui mal di pancia e affaticamento. Il Dott. Capua analizza le cause e le implicazioni di queste difficoltà, sottolineando l’importanza delle misure preventive e della corretta gestione delle condizioni climatiche per tutelare la salute dei tennisti. Un approfondimento utile per comprendere gli effetti delle alte temperature sul rendimento sportivo.

Melbourne – Agli Australian Open continua la lunga serie di tennisti colpiti dal caldo e dal mal di pancia. Flavio Cobolli e Luciano Darderi ne sanno qualcosa, il romano è stato eliminato ma ha più volte manifestato un malessere, Darderi durante il suo match ha chiesto di andare in bagno ma è riuscito a vincere alla fine. Oggi, venerdì 23 gennaio, è toccato Jasmine Paolini, eliminata, che ha chiesto l’intervento del medico spiegando che “è da quando ho pranzato che mi sento il cibo qui, quindi non riesco a muovermi”. Il torneo, che si svolge nel clima infuocato di Melbourne, sta mettendo a dura prova i giocatori e i loro team che cercano di prevenire problemi intestinali frutto proprio delle alte temperature o – si ipotizza – di virus.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Cobolli, malessere agli Australian Open: “Posso andare in bagno?”Durante la partita agli Australian Open, Flavio Cobolli ha dovuto richiedere un medical timeout a causa di un malessere fisico, presumibilmente intestinale.

Il malessere e l’arrivo del dottore, poi la rinascita e il crollo al tie-break: Paolini saluta gli Australian Open, vince JovicDurante gli Australian Open, Paolini ha affrontato momenti di difficoltà, dal malessere all’arrivo del medico, fino alla rinascita in campo.

