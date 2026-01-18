Cobolli malessere agli Australian Open | Posso andare in bagno?

Durante la partita agli Australian Open, Flavio Cobolli ha dovuto richiedere un medical timeout a causa di un malessere fisico, presumibilmente intestinale. L’episodio si è verificato nel primo turno contro Arthur Fery a Melbourne, evidenziando le difficoltà che il tennista ha affrontato durante la competizione. Questa situazione sottolinea come problemi di salute possano influenzare le prestazioni degli atleti durante importanti tornei del circuito.

(Adnkronos) – Subito problemi per Flavio Cobolli agli Australian Open. Nella partita di oggi, domenica 18 gennaio, contro il britannico Arthur Fery, valida per il primo turno dello Slam di scena a Melbourne, il tennista azzurro ha richiesto subito un medical time out a causa di un malessere fisico, probabilmente intestinale. Succede tutto dopo il terzo game del primo set, quando Fery riesce a piazzare il break a zero, approfittando di ben due doppi falli di Cobolli, visibilmente provato. Una volta seduto in panchina Flavio è stato assistito dai medici del circuito, che gli hanno dato alcune pasticche con la raccomandazione di richiamarli se le sue condizioni dovessero peggiorare.

