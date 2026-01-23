Durante gli Australian Open, Paolini ha affrontato momenti di difficoltà, dal malessere all’arrivo del medico, fino alla rinascita in campo. Nonostante le sfide fisiche e tecniche, ha lottato con determinazione, arrivando al tie-break finale. La vittoria di Jovic ha chiuso il suo percorso nel torneo, lasciando un’immagine di tenacia e resilienza. Un esempio di come la volontà possa fare la differenza anche nelle situazioni più complesse.

Non è abituata a mollare e non lo ha fatto nemmeno questa volta. Neanche quando il fisico sembrava non rispondere, neanche quando i colpi non la sorreggevano. Alla fine però Jasmine Paolini deve salutare Melbourne e gli Australian Open 2026, sconfitta in due set al terzo turno da Iva Jovic con il punteggio di 6-2, 7-6 (7-3) dopo un’ora e 48 minuti di gioco. La giovane americana, 18 anni e una carriera che sta spiccando il volo, ha meritato la vittoria e ha dimostrato di poter essere la mina vagante del tabellone femminile. Paolini però è stata frenata da un malessere fisico che ha compromesso il suo primo set: era riuscita in qualche modo a rientrare in partita, salvo poi crollare nel tie-break che avrebbe potuto riaprire il match. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il malessere e l’arrivo del dottore, poi la rinascita e il crollo al tie-break: Paolini saluta gli Australian Open, vince Jovic

Australian Open: Paolini-Jovic 2-6; 6-6, Jas si salva, si va al tie break; Alcaraz a gonfie vele Risultati liveNegli ultimi aggiornamenti dall'Australian Open, Carlos Alcaraz si è qualificato facilmente per gli ottavi, mentre Jasmine Paolini affronta la giovane statunitense Iva Jovic.

Paolini, malessere fisico agli Australian Open: cos’è successo contro JovicDurante la partita degli Australian Open del 23 gennaio, Paolini ha accusato un malessere fisico nel corso del primo set contro Iva Jovic.

