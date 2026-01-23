Il malessere e l’arrivo del dottore poi la rinascita e il crollo al tie-break | Paolini saluta gli Australian Open vince Jovic
Durante gli Australian Open, Paolini ha affrontato momenti di difficoltà, dal malessere all’arrivo del medico, fino alla rinascita in campo. Nonostante le sfide fisiche e tecniche, ha lottato con determinazione, arrivando al tie-break finale. La vittoria di Jovic ha chiuso il suo percorso nel torneo, lasciando un’immagine di tenacia e resilienza. Un esempio di come la volontà possa fare la differenza anche nelle situazioni più complesse.
Non è abituata a mollare e non lo ha fatto nemmeno questa volta. Neanche quando il fisico sembrava non rispondere, neanche quando i colpi non la sorreggevano. Alla fine però Jasmine Paolini deve salutare Melbourne e gli Australian Open 2026, sconfitta in due set al terzo turno da Iva Jovic con il punteggio di 6-2, 7-6 (7-3) dopo un’ora e 48 minuti di gioco. La giovane americana, 18 anni e una carriera che sta spiccando il volo, ha meritato la vittoria e ha dimostrato di poter essere la mina vagante del tabellone femminile. Paolini però è stata frenata da un malessere fisico che ha compromesso il suo primo set: era riuscita in qualche modo a rientrare in partita, salvo poi crollare nel tie-break che avrebbe potuto riaprire il match. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Australian Open: Paolini-Jovic 2-6; 6-6, Jas si salva, si va al tie break; Alcaraz a gonfie vele Risultati liveNegli ultimi aggiornamenti dall'Australian Open, Carlos Alcaraz si è qualificato facilmente per gli ottavi, mentre Jasmine Paolini affronta la giovane statunitense Iva Jovic.
Paolini, malessere fisico agli Australian Open: cos’è successo contro JovicDurante la partita degli Australian Open del 23 gennaio, Paolini ha accusato un malessere fisico nel corso del primo set contro Iva Jovic.
Argomenti discussi: Disagio giovanile, lo psicologo Lancini: La vera prevenzione è la relazione; Influenza K (gennaio 2026): sintomi, durata e cura; Mattarella: Giornalismo libero è antidoto contro le manipolazioni dei poteri; Gabriella Giovannozzi e l’Empatismo.
Il fascino tossico del capobranco: la cultura del Malessere che spopola tra le giovanissimeCrediamo che non sia tempo di fermarsi a raccontare lo slang dei social ma di problematizzare il contesto in cui nasce. L'amore delle giovani ... alfemminile.com
Dramma in casa, prima il malessere e poi il telefono spento, l'allarme dei colleghi di lavoro: cameriere 40enne trovato senza vita dalla madrePORDENONE. Il malessere nei primi giorni dell'anno e poi le chiamate senza risposta dei datori di lavoro e infine il dramma davanti agli occhi della madre. Si chiama Pavlo Yevgeniyovych Voloshchuk, 40 ... ildolomiti.it
Influenza e virus stagionali Con l’arrivo dei mesi freddi aumentano influenza e virus stagionali Raffreddore, febbre, tosse e malessere generale possono colpire facilmente, soprattutto quando le difese immunitarie sono più basse. Ecco come proteg - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.