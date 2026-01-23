Australian Open 2026 Alcaraz supera Moutet Paolini in campo contro Jovic sotto di un set – La diretta

L’Australian Open 2026 prosegue con le sfide di giornata. Alcaraz si impone su Moutet, mentre Jasmine Paolini affronta Jovic, dopo aver perso il primo set. Seguite con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale per rimanere informati sui risultati e gli sviluppi del torneo.

Jasmine Paolini oggi, 23 gennaio, scende in campo alla caccia degli ottavi di finale agli Australian Open 2026. L’azzurra, numero 8 del mondo, affronta la statunitense Iva Jovic (27). Nella notte il numero 1 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha superato il turno senza problemi contro il francese Corentin Moutet (37) con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-1. Partite del 23 gennaio: i risultati. Tabellone maschile Tien-Borges – 7-6, 6-4, 6-2. Medvedev-Maroszan – 6-7, 4-6, 7-5, 6-0, 6-3. Paul-Davidovich Fokina – 6-1, 6-1, rit.. Alcaraz-Moutet -6-2, 6-4, 6-1. Cerundolo-Rublev. Zverev-Norrie. Tiafoe-De Minaur. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Australian Open 2026, Alcaraz supera Moutet. Paolini in campo contro Jovic – La direttaL’Australian Open 2026 prosegue con le sfide di giornata.

LIVE Paolini-Jovic 1-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurra in difficoltà nel primo setSegui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Jovic agli Australian Open 2026.

