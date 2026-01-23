Australian Open 2026 Alcaraz supera Moutet Paolini in campo contro Jovic – La diretta

L’Australian Open 2026 prosegue con le sfide di giornata. Alcaraz ha superato Moutet, mentre Jasmine Paolini affronta Jovic nel match odierno, con l’obiettivo di raggiungere gli ottavi di finale. Segui con noi gli aggiornamenti in tempo reale su questa manifestazione tennistica di grande livello.

Jasmine Paolini oggi, 23 gennaio, scende in campo alla caccia degli ottavi di finale agli Australian Open 2026. L’azzurra, numero 8 del mondo, affronta la statunitense Iva Jovic (27). Nella notte il numero 1 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha superato il turno senza problemi contro il francese Corentin Moutet (37) con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-1. Paolini – Jovic agli Australian Opena 2026 – Il match in diretta Inizio diretta: 230126 07:30 Fine diretta: 230126 09:30 07:37 230126 Nuovo break per Jovic, l'americana conduce 4-1 Paolini si fa nuovamente breakare nel quinto game e va sotto 4-1, con servizio Jovic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

