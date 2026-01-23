Atletica Monnetti parte bene | record toscano degli 800 metri indoor

Il 2026 di Thomas Monnetti si apre con un risultato significativo: ad Ancona, durante una gara indoor, ha stabilito il nuovo record toscano sugli 800 metri, fermando il cronometro a 1'49''58. Questo risultato testimonia la crescita e l’impegno dell’atleta, segnando un importante passo avanti nella sua carriera e nel panorama dell’atletica regionale.

Firenze, 23 gennaio 2026 – Per Thomas Monnetti il 2026 è iniziato sotto i migliori auspici: ad Ancona, ha stabilito il nuovo record toscano indoor degli 800 metri fermando il cronometro a 1'49''58. Nato il 1° luglio 2004, l'atleta è attualmente alla sua terza stagione agonistica con la Prosport Atletica. Firenze, società in cui è approdato nel 2024, dopo aver militato precedentemente nelle file della Panche Castelquarto. La crescita di Monnetti è monitorata attentamente dal suo tecnico, Ferdinando Ciani, che guida un nutrito e competitivo gruppo di mezzofondisti all'interno della società fiorentina.

