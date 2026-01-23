Assicurazione sospesa | regole limiti e divieti

L’assicurazione sospesa permette di ridurre i costi, ma comporta alcune limitazioni. Durante la sospensione, l’auto è considerata priva di copertura: non può circolare né sostare in aree pubbliche. È importante rispettare le regole, poiché eventuali violazioni comportano sanzioni previste per i veicoli non assicurati. Conoscere le norme e i limiti è fondamentale per evitare problemi e gestire correttamente questa procedura.

La sospensione dell'assicurazione Rc è una pratica piuttosto diffusa. "Congelare" la polizza torna utile quando si prevede di non usare l'auto o la moto per un certo periodo. È ad esempio il caso di una seconda o terza auto di famiglia, di una storica che viene usata solo per i raduni di appassionati, o di una moto con cui si fanno gite o viaggi estivi. Perché pagare "a vuoto" la responsabilità civile verso terzi se il mezzo, fermo in box, non corre rischi? Ecco quindi che entra in gioco la sospensione dell'assicurazione, un'interruzione temporanea della copertura assicurativa prevista da molti contratti.

