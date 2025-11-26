Liti e spray urticante al bar | il questore lo chiude

Il Questore ha chiuso un bar in piazza Indipendenza a San Giorgio di Piano, per cinque giorni, in quanto ritenuto luogo di disordini. Il provvedimento è stato eseguito ieri, 25 novembre, dai carabinieri della stazione. La decisione scaturisce da una istruttoria della divisione di polizia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Liti e spray urticante al bar: il questore lo chiude

