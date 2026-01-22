Cantieri infiniti sulla A14 l' Ali Abruzzo contro Salvini | Nessuna data e disagi continui vicini a sindaci e cittadini

Lungo la A14, i lavori di costruzione e manutenzione continuano senza una tempistica certa, generando disagi costanti per gli utenti e le comunità locali. L'Ali Abruzzo si è schierata contro le recenti dichiarazioni di Salvini, evidenziando l'assenza di date di completamento e l'impatto prolungato sui cittadini e i sindaci della regione. La situazione rimane incerta, con una gestione ancora da definire e nessuna previsione precisa sui tempi di fine lavori.

Nessuna stima sul quanto ancora dureranno i cantieri sulla A14 e in particolare quelli che ricadono nel tratto abruzzese dell'autostrada. A sottolinearlo definendo insufficiente la risposta data dal ministro dei Trasporto Matteo Salvini al Question Time del deputato di Azione Giulio Sottanelli, è. Abruzzo: ancora polemiche per i cantieri infiniti sulla A14Si riaccende la polemica sui lavori nel tratto abruzzese della A14 dopo le risposte del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera dei deputati. Il ministro Salvini fa il punto sui cantieri della A14. Sottanelli (Azione): Difende l'indifendibile, sono ancora lìInsoddifatto il deputato di Azione delal risposta data dal ministro dei Trasporti nel Question Time del parlamento. Salvini parla dei 441 milioni di lavori tra cantieri ultimati e in corso, ma, rimarc. Dopo oltre 12 anni di lavori, sulla A14 tra Marche e Abruzzo i disagi continuano. Cantieri infiniti, code quotidiane, incidenti anche per scarsa illuminazione e pedaggi sempre più alti. Salvini aveva promesso soluzioni nel 2023, oggi continua a difendere l'indife

