Lavori al Ponte Nuovo incontro coi sindaci

Il ponte Nuovo, attualmente chiuso per lavori di manutenzione, sta generando disagi agli utenti della strada. La chiusura temporanea aumenta i tempi di percorrenza e provoca congestioni nel traffico circostante. Sindaci e autorità sono chiamati a trovare soluzioni efficaci per garantire la mobilità e ridurre l’impatto sulla viabilità locale, mantenendo un equilibrio tra sicurezza e sostenibilità del transito.

La chiusura del Ponte Nuovo per lavori di manutenzione sta creando preoccupazioni negli utenti della strada per ingorghi e lunghe code che si formeranno ancor più severi di quanto accade ora e da tempo. Per informare la cittadinanza il Comune di Cento e quello di Pieve hanno deciso di organizzare due incontri pubblici per presentare, prima dell'avvio dei lavori, il progetto di rifacimento del Ponte Nuovo che collega Cento e Pieve di Cento e che insieme al Ponte vecchio, quello di Dosso e il passaggio a Sant'Agostino, è uno dei pochi passaggi verso quella parte del bolognese, meta di tantissimi pendolari.

