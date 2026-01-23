aspettando le elezioni in ungheria

A meno di tre mesi dalle prossime elezioni in Ungheria, il paese vive un clima politico già evidente da tempo. La campagna elettorale è iniziata in anticipo, alimentata dai recenti successi del partito di opposizione e dai dibattiti sulla direzione futura del Paese. Questo periodo si configura come un momento di approfondimento e confronto, che anticipa una tornata elettorale di grande rilievo per l’assetto politico ungherese.

Mancano poco più di tre mesi alle elezioni ungheresi, ma il paese è in campagna elettorale già dagli anni scorsi, per lo meno dal successo ottenuto dal partito di opposizione Tisza alle ultime europee. In particolare in quel periodo tale soggetto politico, che ha per leader l'ex Fidesz Péter Magyar, ha mostrato una crescita interessante e tale da mettere in guardia le forze governative. Il confronto fra Fidesz e Tisza avviene a suon di proclami da una parte e dall'altra con regolari tentativi di screditare l'avversario, ma c'è anche un confronto in termini di sondaggi che mostrano situazioni diverse a seconda della fonte.

