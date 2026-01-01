Dal Bangladesh agli Usa ma anche Ungheria Russia e Israele | dieci elezioni da seguire nel 2026

Nel 2026 si prevedono diverse tornate elettorali in paesi di rilevanza internazionale, tra cui Bangladesh, Stati Uniti, Ungheria, Russia e Israele. Questi appuntamenti rappresentano momenti importanti per il panorama geopolitico globale, coinvolgendo territori di diversa influenza e situazione politica. Il calendario elettorale di quest’anno offre spunti di analisi e riflessione sulle dinamiche internazionali in evoluzione.

E' morta a 80 anni Khaleda Zia, ex premier del Bangladesh ampiamente attesa come vincitrice delle elezioni parlamentari previste a febbraio.

