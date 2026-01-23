Aspettando il carnevale sull’acqua | Evento che abbiamo brevettato

Aspettando il Carnevale sull’acqua, abbiamo ideato un evento esclusivo, brevettato per valorizzare il territorio di Comacchio. Con nove fiere e cinque workshop, proponiamo un percorso di promozione commerciale e culturale. La visibilità del territorio si realizza anche attraverso la promozione visiva, che permette di conoscere e apprezzare le caratteristiche uniche di questa zona. Un'occasione per scoprire le eccellenze locali in un contesto di approfondimento e crescita.

Nove fiere e 5 workshop. La promo-commercializzazione di Comacchio passa attraverso questi canali. Ma il territorio locale viene fatto conoscere anche attraverso la visual promozione. Già l’anno scorso Comacchio e le sue bellezze turistiche sono passate per alcune piattaforme televisive (Netflix) nei paesi del Centro Europa (Germania e Benelux) che costituiscono o una fetta del mercato turistico straniero importante. Il turismo e la sua promozione al centro del tavolo del turismo indetto dall’assessore Emanuele Mari. Con lui il vicesindaco Maura Tomasi che, con la direttrice della coop sociale Girogirotondo Carla Carli, ha illustrato ai rappresentanti delle associazioni produttive a Palazzo Bellini, le ottime performance in termini di presenze (oltre le 10mila) raggiunte dal Carnevale sull’Acqua che si terrà a Comacchio l’8 e il 15 febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aspettando il carnevale sull’acqua: "Evento che abbiamo brevettato" Water Show: l'Arsenale di Venezia torna a essere teatro sull'acqua per il Carnevale 2026Nel 2026, l'Arsenale di Venezia torna a essere scenario di un suggestivo spettacolo sull’acqua. Arsenale Water Show: lo spettacolo sull'acqua del Carnevale 2026L'Arsenale Water Show, intitolato “Il Richiamo di Olympia”, è uno spettacolo dedicato all'acqua che si terrà nella Darsena Grande dell’Arsenale di Venezia durante il Carnevale 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Aspettando il Carnevale 2026; Aspettando il carnevale sull’acqua: Evento che abbiamo brevettato; Aspettando il Carnevale di Viareggio 2026; Atleti, lavoratori, operai, marinai, nella Venezia dell’800, aspettando le OLIMPIADI…. Aspettando il Carnevale 2026. Ecco l’ordine di uscita dei carriIl Carnevale di Pietrasanta scalda i motori con i corsi mascherati in programma domenica 8, 15 e 22 febbraio (riserva in caso di pioggia, 1° marzo) sul tradizionale anello piazza ... lanazione.it Aspettando il carnevale. Ecco le sette reginette. Ultimi dettagli per i carriVenerdì sera la tradizionale cena per la presentazione delle miss. Il tempo dei coriandoli è già iniziato. Prima sfilata domenica primo febbraio. msn.com Aspettando il Carnevale di Venezia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.