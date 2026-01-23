Askatasuna appuntamento al circolo Lenin Rifondazione a Lo Russo | Servo di Meloni

L'episodio di Torino riguarda la rimozione del centro sociale Askatasuna, situato in corso Regina Margherita, dall'elenco dei beni comuni della città. La decisione ha suscitato reazioni da parte della sinistra radicale, che critica l'amministrazione comunale e il sindaco Lo Russo, accusandoli di essere influenzati da interessi politici legati a Meloni. La vicenda evidenzia le tensioni tra tutela dei beni sociali e le scelte amministrative in ambito urbano.

Non si placa l'ira della sinistra radicale torinese nei confronti del sindaco e dell'amministrazione di Torino, "rei" di aver cancellato dalla lista dei beni comuni della città l'edificio di corso Regina Margherita 47 che per trent'anni ha ospitato il centro sociale Askatasuna. Il titolo del comunicato stampa del segretario provinciale di Rifondazione comunista, Paolo Ferrero, non usa mezzi termini: "Il comportamento della Giunta di Torino è vergognoso: servi del governo Meloni!". “La scelta di chiudere amministrativamente la vicenda relativa allo sgombero di Askatasuna come se fosse una pratica burocratica è il segno evidente della completa subalternità al governo di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Finalmente la Giunta Lo Russo si accorge che Askatasuna non può rientrare nell’idea di bene comune! La cancellazione del centro sociale dall’elenco dei beni comuni è un ravvedimento tardivo, arrivato al termine di un lungo disastro politico e giuridico facebook