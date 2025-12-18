Askatasuna per Rifondazione lo sgombero è una scelta demente E se la prende col Pd

L'occupazione di Askatasuna a Torino ha scatenato feroci critiche da parte di Rifondazione Comunista, che definisce lo sgombero una scelta insensata. I “compagni” del partito si uniscono alla protesta, evidenziando le tensioni tra le istituzioni e la scena sociale. La vicenda mette in evidenza le divisioni politiche e le diverse visioni sulla gestione degli spazi sociali, accendendo il dibattito su diritti, libertà e politiche di sicurezza.

I "compagni" di Rifondazione Comunista non perdono occasione e si uniscono al coro di protesta per lo sgomero del centro sociale Askatasuna a Torino. Una scelta " demente ", secondo il segretario provinciale Paolo Ferrero. Il centro sociale, sostiene, "non solo è uno spazio politico ma è uno spazio sociale e culturale, punto di aggregazione di generazioni di giovani torinesi che hanno espresso il loro dissenso rispetto alle politiche dominanti". Per questa sera è programmata una manifestazione di solidarietà, in corso Regina 18, a cui Rifondazione parteciperà per "chiedere al sindaco e al governo di tornare sui propri passi fermando questo assurdo sgombero".

