Mensa scolastica e asili nido a Napoli aumenti per chi ha più di 6mila euro di Isee

A Napoli, le tariffe per mensa scolastica e asili nido subiranno un aggiornamento dopo oltre dieci anni. La commissione Istruzione e Famiglie ha esaminato la delibera di Giunta n. 624 del 5 dicembre 2025, che introduce nuovi criteri di pagamento, con aumenti per chi ha un ISEE superiore a 6.000 euro. Una misura che riguarda molti nuclei familiari e che segna un cambiamento importante nel settore dell’assistenza educativa.

© Napolitoday.it - Mensa scolastica e asili nido, a Napoli aumenti per chi ha più di 6mila euro di Isee La commissione Istruzione e Famiglie del Comune di Napoli ha esaminato la delibera di Giunta n. 624 del 5 dicembre 2025 che aggiorna le tariffe della refezione scolastica e le rette degli asili nido, ferme dal 2014. Alla seduta hanno partecipato l’assessora all’Istruzione Maura Striano e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Asili nido comunali a Napoli, le rette aumentano fino a 170 euro al mese: chi pagherà di più Leggi anche: Scuola musicale, asili nido e mensa: per ogni euro speso il Comune ne guadagna la metà Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Mense e asili nido, tariffe bloccate. Porto San Giorgio, aumento per gli spuntisti alle fiere nel bilancio di previsione; Scontro sulle rette degli asili nido: Vogliono aumentarle del 15%; Dai nidi alle medie, le scuole di Cesena si rifanno il look: investimento comunale da 275 mila euro; La giunta approva il biglietto Natale 2025 alla Cascata. Asili nido comunali a Napoli, le rette aumentano fino a 130 euro al mese: chi pagherà di più - Il Comune di Napoli si prepara a rivedere il tariffario per le rette degli asili nido e la mensa scolastica dall'anno scolastico 2026- fanpage.it Mensa scolastica e asili nido, a Napoli aumenti per chi ha più di 6mila euro di Isee - La delibera esaminata in commissione Istruzione e Famiglie aggiorna le tariffe di mensa scolastica e asili nido, ferme da oltre dieci anni. napolitoday.it

Scontro sulle rette degli asili nido: "Vogliono aumentarle del 15%" - è un adeguamento già previsto. msn.com

() – . Negli ultimi giorni ci stanno arrivando insistentemente segnalazioni sul servizio di mensa scolastica a Nola. In particolare, a scriverci sono state diverse mamme della scuola primaria ^ , ^ - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.