La federazione italiana judo lotta karate arti marziali in vista al Judo Oleggio

Nei giorni scorsi il Judo Oleggio ha avuto il piacere di accogliere in visita la Fijlkam Piemonte e Valle d'Aosta, la federazione italiana judo lotta karate arti marziali.Presenti la presidente regionale del settore judo Daniela Pellizzari e il delegato provinciale di Novara Alessandro Sanna. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Scopri altri approfondimenti

Federazione Italiana Pallavolo - facebook.com Vai su Facebook

La federazione italiana judo lotta karate arti marziali in vista al Judo Oleggio - A fare visita a società e atleti la presidente regionale del settore Judo Daniela Pellizzari e il delegato provinciale di Novara Alessandro Sanna ... Scrive novaratoday.it

Vibo, tutto pronto per il corso Karate e lotta: attesi partecipanti da ogni angolo della Calabria - L’iniziativa, ospitata al 501 hotel, frutto della collaborazione tra Comitato Fijkam e polisportiva Virtus. Riporta ilvibonese.it

Il judo riammette i russi con inno e bandiera, è la prima federazione a farlo: “Lo sport deve restare neutrale e libero da influenze politiche” - La federazione internazionale di judo ha riammesso gli atleti russi con simboli nazionali: "Lo sport deve rimanere neutrale" ... Riporta ilfattoquotidiano.it