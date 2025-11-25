Arrivano nuovi fondi per il Ginnasio Sportivo 900 mila euro e per il restauro di Palazzo del Merenda 700 mila euro

L’ultima variazione di bilancio del 2025, grazie anche all’applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione per un importo di oltre 1,6 milioni e all’accensione di mutui, porta risorse su progetti quali il Palazzo del Merenda (700 mila euro in più) e Ginnasio Sportivo (900 mila euro). 🔗 Leggi su Forlitoday.it

