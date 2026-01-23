Arriva il treno spostati! Gaia travolta dal Frecciaargento a 150 km h | morta a 22 anni ad Empoli

La tragica morte di Gaia Gelsi, 22 anni di Certaldo, avvenuta a Empoli dopo essere stata investita da un treno Frecciarossa, ha suscitato grande dolore e riflessioni sulla sicurezza sui binari. La ragazza, volontaria della Misericordia, è deceduta martedì sera, lasciando un vuoto nel suo paese e tra coloro che la conoscevano.

Non ce l’ha fatta Gaia Gelsi, 22enne di Certaldo e volontaria della Misericordia, travolta martedì sera da un Frecciargento alla stazione di Empoli. Non è stata spinta: alcuni testimoni le avrebbero gridato di spostarsi, ma l’impatto è stato devastante. La giovane è morta a Careggi dopo giorni di agonia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il 23 gennaio 2026, Empoli ha annunciato la scomparsa di Gaia, una giovane donna di 22 anni, deceduta dopo due giorni di agonia.

Gaia Gelsi, 22 anni di Certaldo, è deceduta dopo essere stata investita da un treno a Empoli.

