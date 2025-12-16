In un contesto di crescente minaccia terroristica, il Natale si presenta come un periodo di particolare attenzione alla sicurezza. Dopo l’attentato in Australia, le misure preventive sono state rafforzate, rendendo la sorveglianza un elemento centrale per garantire serenità e protezione durante le festività. Antonia Casini analizza le nuove strategie di prevenzione adottate in questo periodo di festa.

Natale sorvegliato speciale. Parola d'ordine prevenzione

di Antonia Casini Un Natale che sarà sorvegliato, come sempre, ma che, dopo l’ attentato in Australia, lo sarà ancora di più. L’obiettivo è la prevenzione. Più comitati e una riunione tecnica in prefettura hanno stabilito nei giorni scorsi le linee guida per le misure da prendere nei giorni di Natale e capodanno e anche in occasione della festa di Hanukkah con un confronto anche con il presidente della comunità ebraica di Pisa, Andrea Gottfried. Misure che acquistano ancora più importanza dopo l’attacco a Bondi Beach, a Sydney, con persone morte e ferite, proprio durante le celebrazioni ebraiche. Lanazione.it

