Arrestato Ryan Wedding l’ex snowboarder olimpico ricercato dall’Fbi per traffico di droga

Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico canadese, è stato recentemente arrestato in Messico. Ricercato dall’FBI per traffico di droga, Wedding era considerato tra i latitanti più cercati. La sua cattura rappresenta un passo importante nelle operazioni di contrasto al crimine organizzato. Questo episodio evidenzia come anche figure pubbliche possano essere coinvolte in attività criminali, richiamando l’attenzione sull’importanza della legalità e della giustizia.

Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico canadese che figurava tra i latitanti più ricercati dall’FBI è stato arrestato in Messico. Deve rispondere di accuse relative al traffico multinazionale di droga e all’omicidio di un testimone federale. A dare la notizia sono stati alti funzionari del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. La taglia da 15 milioni. Wedding, 44 anni, è accusato di aver gestito un’organizzazione dedita al traffico di droga e di aver orchestrato diversi omicidi per favorire reati legati alla droga. Era nella lista dei dieci fuggitivi più ricercati dall’FBI e le autorità avevano offerto una ricompensa di 15 milioni di dollari per informazioni che potessero portare al suo arresto e alla sua condanna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Arrestato Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico e boss del narcotraffico. Era fra i 10 uomini più ricercati dall'Fbi

