A Ravenna, alla stazione ferroviaria, si registrano episodi di molestia sessuale che coinvolgono due donne aggredite recentemente, in particolare nelle prime ore del mattino. La situazione desta preoccupazione tra i cittadini, evidenziando la necessità di aumentare le misure di sicurezza e di vigilanza per garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Alla stazione ferroviaria di Ravenna la paura è una presenza quotidiana, soprattutto nelle prime ore del mattino. Un molestatore seriale, un senzatetto straniero che bivacca nello scalo, ha preso di mira le lavoratrici degli appalti ferroviari, palpeggiandole durante l’orario di servizio. Due donne, addette alle pulizie e dipendenti della società Mast, in appalto per le Ferrovie, hanno subito in totale tre episodi di molestie sessuali in pochi giorni, avvenuti il 29 dicembre, il 4 gennaio e l’ultimo ieri mattina all’alba. Iniziano il turno alle cinque del mattino, quando la stazione è da poco aperta al pubblico e praticamente deserta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Molestatore seriale in stazione. Due donne aggredite sessualmente

Leggi anche: Milano, arrestato il “picchiatore seriale”: sette donne aggredite in due mesi

Leggi anche: Tre aggressioni in stazione su lavoratrici ferroviarie. Il sindacato: "Molestatore denunciato tre volte"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Molestatore seriale in stazione. Due donne aggredite sessualmente; Violenza sessuale sul treno. Molesta ragazza con disabilità: bloccato da altri passeggeri.

Un altro caso di violenza sessuale. Giovane palpeggiata due volte. Arrestato il molestatore seriale - Attendono che restino sole e poi entrano in azione, bloccandole e costringendole a subire atti sessuali. ilrestodelcarlino.it

L'ultimo saluto ad Aurora Livoli, la 19enne uccisa da un molestatore seriale. L'assassino era alla sua quarta vittima. #DentrolaNotizia - facebook.com facebook

L'ultimo saluto ad Aurora Livoli, la 19enne uccisa da un molestatore seriale. L'assassino era alla sua quarta vittima. #DentrolaNotizia x.com