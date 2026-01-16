Armando Izzo diventa un caso nel Monza | Ha chiesto di non giocare ma sta bene Cosa succede

Nel Monza si è verificato un episodio riguardante Armando Izzo, che ha deciso di non partecipare alla partita contro il Frosinone, nonostante le sue condizioni fisiche siano ottimali. La sua scelta ha suscitato attenzione, poiché Izzo ha richiesto di non scendere in campo per motivi personali, lasciando spazio a riflessioni sul suo ruolo all’interno della squadra.

Raffaella Fico, frasi choc del fidanzato Armando Izzo: “Sono a putta*e, schifo”/ Poi si scusa: “Hacherato” - Raffaella Fico, frasi choc del fidanzato Armando Izzo: "Sono a putta*e, addio amore faccio schifo" Poi si scusa: "Sono stato hacherato" ... ilsussidiario.net

Raffaella Fico e Armando Izzo: una storia d'amore tra passione e perdita - Raffaella Fico e Armando Izzo affrontano una delle sfide più impegnative della loro vita: dopo aver annunciato la dolce attesa, si trovano a dover superare un doloroso lutto. notizie.it

"Addio amore mio, faccio schifo" è il messaggio apparso sul profilo di Armando Izzo indirizzati alla compagna Raffaella Fico, ma la verità è un'altra. Cosa è successo davvero. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.