Armando Izzo diventa un caso nel Monza | Ha chiesto di non giocare ma sta bene Cosa succede

Da fanpage.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Monza si è verificato un episodio riguardante Armando Izzo, che ha deciso di non partecipare alla partita contro il Frosinone, nonostante le sue condizioni fisiche siano ottimali. La sua scelta ha suscitato attenzione, poiché Izzo ha richiesto di non scendere in campo per motivi personali, lasciando spazio a riflessioni sul suo ruolo all’interno della squadra.

Nel Monza è scoppiato il caso Armando Izzo che non giocherà la partitissima di Serie A contro il Frosinone per scelta sua: "Ha chiesto di non venire e di non giocare anche se sta bene". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Raffaella Fico ha perso il figlio che aspettava, Armando Izzo: “Immenso dolore, ci ha lasciati troppo presto”

Leggi anche: Armando Izzo e lo strano messaggio per Raffaella Fico: “Amore addio, faccio schifo”, ma la verità è un’altra

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

armando izzo diventa casoArmando Izzo, i messaggi strani apparsi sui social, la denuncia di hackeraggio e l’intervento di Raffaella Fico: cosa sta succedendo - Il calciatore è successivamente intervenuto affermando che il profilo era stato hackerato e di aver dato mandato ai ... isaechia.it

armando izzo diventa casoRaffaella Fico, frasi choc del fidanzato Armando Izzo: “Sono a putta*e, schifo”/ Poi si scusa: “Hacherato” - Raffaella Fico, frasi choc del fidanzato Armando Izzo: "Sono a putta*e, addio amore faccio schifo" Poi si scusa: "Sono stato hacherato" ... ilsussidiario.net

armando izzo diventa casoRaffaella Fico e Armando Izzo: una storia d'amore tra passione e perdita - Raffaella Fico e Armando Izzo affrontano una delle sfide più impegnative della loro vita: dopo aver annunciato la dolce attesa, si trovano a dover superare un doloroso lutto. notizie.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.