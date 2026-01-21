Giorno della Memoria dalla Rocca alla stazione | il programma delle cerimonie

Il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, Bergamo organizza diverse cerimonie per ricordare le vittime della Shoah e delle deportazioni. Gli eventi si svolgeranno alla Rocca, presso la stazione e a Palazzo Frizzoni, coinvolgendo scuole e associazioni locali. Queste occasioni offrono un momento di riflessione e memoria, sottolineando l’importanza di preservare la memoria storica e promuovere valori di rispetto e tolleranza.

COMUNE DI BERGAMO. Martedì 27 gennaio cerimonie alla Rocca, in stazione e a Palazzo Frizzoni con scuole e associazioni per ricordare le vittime della Shoah e delle deportazioni. Il 27 gennaio 1945 il campo di concentramento di Auschwitz venne liberato, rivelando al mondo l’orrore del genocidio nazista. Dal 2000 il Giorno della Memoria è entrato nel calendario civile italiano e, dal 2001, una legge ne affida il significato a un ricordo collettivo che comprende la Shoah, le leggi razziali, le deportazioni e il coraggio di chi si oppose allo sterminio salvando altre vite. «La memoria, quando diventa abitudine, rischia di perdere la sua forza trasformativa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Giorno della Memoria 2026 a Torino: il programma completo delle celebrazioni e degli eventiIl Giorno della Memoria 2026 a Torino si presenta con un programma vario e articolato, dedicato alla memoria delle vittime dell'Olocausto.

Giorno della Memoria 2026 a Torino e in provincia: il programma completo delle celebrazioni e degli eventiIl Giorno della Memoria 2026 a Torino e provincia si presenta con un programma articolato di eventi e iniziative, dedicati alla riflessione e alla memoria delle vittime dell'Olocausto.

