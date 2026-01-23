Aree Marelli torna in tribunale dopo 14 anni di immobilismo. La recente sentenza di giugno ha stabilito l’obbligo per tutti gli operatori coinvolti di depositare le fideiussioni, ma finora nessuna azione concreta è stata adottata. La questione rimane aperta, con la richiesta di nominare un commissario per affrontare la situazione e trovare una soluzione stabile.

Aree Marelli, si torna in tribunale. E, forse, anche dal via, dopo 14 anni di deserto. Dopo la sentenza di giugno, che sancisce l’obbligo di tutti gli operatori che si succedono nella proprietà di depositare le fideiussioni, nulla si è mosso. Così, l’avvocatura del Comune ha chiesto al Tar Lombardia di nominare un commissario ad acta: in ambito privatistico, è come se si mandasse l’ufficiale giudiziario a battere cassa. Per le novità si attende ora metà febbraio, ma ogni scenario si porta dietro solo altri nodi. "Dovremmo avere in mano 11-12 milioni di garanzie fideiussorie. Abbiamo in mano il contratto cartaceo che è valido ma non eseguibile perché non è stato aggiornato l’obbligato, che all’epoca era il Gruppo Pasini: dopo il fallimento, i privati che si sono susseguiti non hanno mai aggiornato la posizione e non hanno mai versato i canoni annuali dovuti – spiega l’assessore all’ Urbanistica Antonio Lamiranda –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aree Marelli: si torna in tribunale. Fideiussioni, nulla si è mosso: "Nominate un Commissario"

L’anno nuovo del Tribunale. Si parte da Maccarani e don Marelli. E la politica torna alla sbarraL’anno nuovo del Tribunale inizia con importanti procedimenti giudiziari: l’ex sacerdote Samuele Marelli, coinvolto in accuse di violenza su minori, e l’ex allenatrice Emanuela Maccarani, imputata per presunti maltrattamenti a giovani ginnaste.

Annabella Martinelli, si indaga per sequestro di persona, sentito l’ex: “Il telefono non si è mai mosso da Teolo”È stato aperto un fascicolo a carico di ignoti per sequestro di persona riguardo alla scomparsa di Annabella Martinelli, 22 anni, avvenuta a Teolo il 6 gennaio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

POLITICA - Area Mab. Alfredo Marelli risponde a Corrado Valsecchi https://lecconotizie.com/politica/lecco-politica/area-mab-alfredo-marelli-risponde-a-corrado-valsecchi/ - facebook.com facebook