L’anno nuovo del Tribunale Si parte da Maccarani e don Marelli E la politica torna alla sbarra

L’anno nuovo del Tribunale inizia con importanti procedimenti giudiziari: l’ex sacerdote Samuele Marelli, coinvolto in accuse di violenza su minori, e l’ex allenatrice Emanuela Maccarani, imputata per presunti maltrattamenti a giovani ginnaste. Due casi che riportano l’attenzione sulla responsabilità e sulla tutela dei soggetti più vulnerabili, segnando un nuovo capitolo nel percorso di giustizia e diritto.

L’ex sacerdote Samuele Marelli accusato di violenza sessuale su minori che frequentavano l’oratorio e l’ex allenatrice Emanuela Maccarani imputata di maltrattamenti a giovani atlete della ginnastica ritmica. Sono le due vicende giudiziarie destinate a fare più clamore nel 2026 al Tribunale di Monza. Il primo è chiamato a metà febbraio all’udienza preliminare che dovrà decidere se mandarlo a processo, la seconda è già stata rinviata a giudizio e il dibattimento si aprirà sempre a febbraio. Nell’anno che sta per arrivare i magistrati monzesi dovranno occuparsi anche di Giuseppe Bernardini, il 45enne incensurato titolare di una pizzeria da asporto a Carate Brianza che ha abbandonato nel bosco il corpo senza vita di Karine Cogliati ed è accusato di spaccio di droga, morte in conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere della 26enne italo-brasiliana residente a Biassono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

