Annabella Martinelli si indaga per sequestro di persona sentito l'ex | Il telefono non si è mai mosso da Teolo

È stato aperto un fascicolo a carico di ignoti per sequestro di persona riguardo alla scomparsa di Annabella Martinelli, 22 anni, avvenuta a Teolo il 6 gennaio. L’indagine si concentra sulla sparizione della giovane, con l’esame di alcune dichiarazioni, tra cui quella dell’ex fidanzato, che ha riferito: “Il telefono non si è mai mosso da Teolo”. Le autorità continuano le verifiche per fare luce sulla vicenda.

È stato aperto un fascicolo a carico di ignoti per sequestro di persona relativo al caso di Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa a Teolo il 6 gennaio scorso. Sentiti l'ex fidanzato, le amiche e i familiari. La ragazza, secondo quanto emerge dalle indagini, sarebbe stata diretta verso un santuario che qualche tempo prima aveva visitato con il papà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

