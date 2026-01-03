Juve Parma Primavera 0-0 | non sfondano i bianconeri Huli ancora decisivo Si apre con un pari il 2026 di Padoin

Nel match valido per la 18ª giornata del campionato Primavera 2025/26, Juventus e Parma si sono affrontate senza reti, chiudendo l’incontro con un pareggio a zero. Nonostante alcune occasioni, i bianconeri non sono riusciti a sbloccare il risultato, con Huli ancora protagonista come elemento decisivo. Il confronto ha aperto il 2026 per i giovani della Juventus, offrendo spunti e punti di riflessione per le prossime partite.

di Marco Baridon Juve Parma Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera ha inaugurato il suo 2026 ospitando il Parma a Vinovo. Bianconeri che volevano dare continuità al bel successo ottenuto nell'ultimo turno contro l'Atalanta. Match terminato 0-0: buona solidità difensiva (grazie anche alle parate di Huli) ma scarsa efficacia in avanti. Juve Parma Primavera 0-0: sintesi e moviola. FINE PARTITA 88? TIRO PAJSAR – Opoku va a destra da Pajsar, che calcia due volte ma trova il muro eretto da Bassino.

