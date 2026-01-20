Pari con l’Empoli per la Primavera Cade l’Under 17

Nel match di Primavera tra Empoli e Ascoli, il risultato è terminato 2-2, con reti di Versari, Tavanti ed Egan (sostituito da Rugani). L’Under 17 ha subito una sconfitta. La gara ha visto un equilibrio tra le squadre, evidenziando momenti di buona fase offensiva e difensiva. Un confronto che offrirà spunti di riflessione per le prossime partite dei giovani talenti.

Empoli 2 Ascoli 2: Versari, Tavanti, Egan (dal 36’ s.t. Rugani), Huqi, Antonini, Bembnista, Bagordo (dal 1’ s.t. Fiorini), Mazzi, Campaniello (dal 16’ s.t. Blazic), Chiucchiuini (dal 1’ s.t. Baralla), Monaco (dal 31’ s.t. Orlandi). Panchina: Lastoria, Babalola, Blini, Diousse, Gori, Pasalic, Samb. All. Filippeschi ASCOLI: Rosa, Rama, Di Pierdomenico (dal 16’ s.t. Finotti), Russo, Di Teodoro, Mbaye, D’Agostino, Casillo, Balducci (dal 16’ s.t. Di Salvatore), De Witt (dal 44’ s.t. Vischia), Picca (dal 32’ s.t. Ciafardini). Panchina: Dente, Tocchi, Diamanti, Angelino, Bruni, Candido, Tassotti. All. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pari con l’Empoli per la Primavera. Cade l’Under 17 Leggi anche: Serie B: cade la capolista Modena, tris Monza a Palermo, pari Empoli-Samp e Pescara-Sampdoria Leggi anche: Empoli e Carrarese, il 2025 finisce con il segno X: pari agrodolci con Frosinone e Mantova Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Primavera 2. L'Empoli non va oltre il pari con l'Ascoli, i biancoblu rispondono sempre ai bianconeri; Evacuazione e rimozione secondo ordigno bellico: come cambia la viabilità in alcune vie di Empoli domenica 18 gennaio 2026; Sala stampa Cesena-Empoli: le dichiarazioni di Dionisi e Mignani dopo lo 0-1; Premio Contessa Emilia, segnalazioni al via per il premio alle donne empolesi. Serie B, pari tra Monza e Frosinione. Empoli e Avellino sconfitte, vola il Venezia - Il sabato della 20ª giornata di Serie B ha regalato risultati pesanti sia in chiave promozione sia nella lotta per la salvezza, confermando l’equilibrio. tuttomercatoweb.com

Andrea Agatensi Empoli U17

"L'ANGOLO DEI CADETTI....LE SQUADRE": Serie B, Stagione 1983/84: SAMBENEDETTESE, 13^ Classificata con 35 punti (a pari merito con Cesena, Empoli e Monza)! #calcio #SerieB #sambenedettese - facebook.com facebook

Serie B: pari senza reti tra Cesena e Empoli dopo i primi 45 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.