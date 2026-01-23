Apice e Paduli rubinetti di nuovo a secco | l’ira dei sindaci

A Apice e Paduli, i cittadini si trovano nuovamente senza acqua potabile, con i rubinetti rimasti a secco per la seconda volta in pochi giorni. La situazione evidenzia criticità nella gestione delle risorse idriche locali, suscitando preoccupazione tra residenti e autorità. In questo contesto, si rende necessario un approfondimento sulle cause e possibili soluzioni per garantire un servizio stabile e duraturo.

Tempo di lettura: 2 minuti Per la seconda volta in tre giorni i cittadini di Apice sono con i rubinetti a secco. Alle prime luci del mattino gli apicesi che si apprestavano ad andare al lavoro hanno avuto l’amara sorpresa della mancata erogazione dell’essenziale servizio. Dopo una sola giornata di tregua infatti, nella condotta principale che alimenta il territorio non è affluito il prezioso liquido come già tre giorni fa quando, secondo Alto Calore spa, era saltata una condotta nella confinante città di Bonito alla località ‘Madonna della Neve’. Riparato il guasto nella giornata di mercoledì, stamani si sarebbe verificato un altro black out dell’adduttrice in zona ‘Femmina Arsa’ a Paduli con conseguenze anche per Apice con i due centri costretti a fare i conti con l’assenza di acqua. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

