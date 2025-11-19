Tennacola chiude i rubinetti | appello dei sindaci a Parco e Regione

"A causa di un peggioramento della crisi idrica nell’Ato 4, dove oltre il 90% dell’acqua proviene dalle sorgenti di Sarnano e Montefortino, il gestore del servizio Tennacola ha diramato un avviso di grave criticità che riguarda Mogliano, altri 11 centri del Maceratese e 6 del Fermano". Il sindaco moglianese Fabrizio Luchetti fa il punto e spiega perché nel suo territorio da oggi a mercoledì prossimo, dalle 14 alle 21 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua. "Nelle scuole e nel distretto sanitario sarà garantita" precisa, aggiungendo che ha deciso di attivare il Coc. "Il problema è legato a un forte calo dell’erogazione da una delle due fonti di approvvigionamento, quella di Montefortino-Capotenna – prosegue Luchetti – la cui concessione è da anni in attesa di rinnovo e per la quale nel 2025 il Parco dei Sibillini ha imposto una riduzione della portata autorizzata da 140 a 95 litri al secondo, valore insufficiente a coprire il fabbisogno di Tennacola, con oltre 61mila utenze". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

