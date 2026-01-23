Annunciati i vincitori della prima edizione dei Defender Awards

Land Rover ha annunciato i vincitori della prima edizione dei Defender Awards, riconoscimenti dedicati a progetti di conservazione e impegno umanitario. I premi includono una Defender 4×4 per due anni e un fondo di 120.000 euro, destinati a sostenere iniziative che promuovono la tutela ambientale e il supporto alle comunità. L’iniziativa mira a valorizzare il ruolo sociale e sostenibile dell’azienda nel rispetto delle tematiche globali.

(Adnkronos) – Land Rover ha annunciato i vincitori della prima edizione dei Defender Awards: progetti di conservazione e impegno umanitario premiati con una Defender 4×4 per due anni, un fondo da 120.000 euro erogabile in due anni e un supporto formativo a cura di professionisti esperti. Il gruppo britannico aveva lanciato l’iniziativa per riconoscere e . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Associazione abruzzese “Salviamo l’Orso” vince prima edizione Defender AwardsL'associazione abruzzese “Salviamo l’Orso” ha conquistato il primo premio dei Defender Awards, riconoscimento promosso dal marchio britannico Defender. Annunciati vincitori dei The Steam Awards 2025Valve ha annunciato i vincitori dei The Steam Awards 2025, premi assegnati annualmente attraverso il voto diretto della community di Steam. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Premio Andrea Purgatori, annunciati i vincitori della prima edizione; Giornalismo di qualità al centro: annunciati i vincitori del Premio Stampa d’Eccellenza Giornalisti 2.0; Giornalisti 2.0, annunciati i vincitori del Premio Stampa d’Eccellenza: cerimonia prevista per il 23 gennaio a Roma; Riepilogo della stagione dei premi: Arco trionfa agli EFA e ai Lumière; svelati i vincitori del Voice Arts Award. Annunciati i vincitori della prima edizione dei Defender Awards(Adnkronos) - Land Rover ha annunciato i vincitori della prima edizione dei Defender Awards: progetti di conservazione e impegno umanitario premiati con una Defender 4x4 per due anni, un fondo da 120. msn.com Riassunto: HCL Group e UpLink annunciano i vincitori della Water Resilience Challenge nell’ambito dell’iniziativa Aquapreneur Innovation Initiative10 imprenditori in ambito idrico selezionati tra oltre 300 candidati I vincitori hanno presentato innovazioni negli ambiti di gestione digitale idrica, scoperte nel settore biologico, soluzioni hardwa ... 01net.it Da oggi restituiamo un futuro alla motonave La Capitanio 1926, che 8.965 persone hanno votato perché non fosse dimenticata! Sono stati annunciati i progetti vincitori del bando I Luoghi del Cuore 2025 e tra questi c’è il progetto di restauro finanziato dal FAI - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.