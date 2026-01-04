Valve ha annunciato i vincitori dei The Steam Awards 2025, premi assegnati annualmente attraverso il voto diretto della community di Steam. Questi riconoscimenti riflettono le preferenze degli utenti e i titoli più apprezzati nel panorama videoludico dell’ultimo anno. La cerimonia di premiazione rappresenta un momento di confronto e valorizzazione delle esperienze di gioco condivise dalla vasta community della piattaforma.

Valve ha annunciato i vincitori dei The Steam Awards 2025, i premi annuali votati direttamente dalla community di utenti della piattaforma Steam. I Steam Awards sono un evento ormai consolidato che premia i titoli più apprezzati e influenti dell’anno passato in diverse categorie che riflettono gusti, stili di gioco e preferenze dei giocatori PC. La votazione si è svolta durante i saldi invernali di Steam, con gli utenti che hanno espresso le proprie preferenze attraverso un sistema di nomination e votazione aperto. La categoria più ambita, Game of the Year, è stata vinta da Hollow Knight: Silksong, il sequel tanto atteso sviluppato da Team Cherry, che si è imposto come titolo preferito della community per il 2025 grazie al suo gameplay, alla profondità e alla ricezione critica e popolare. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Annunciati vincitori dei The Steam Awards 2025

