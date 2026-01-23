A Caerano, Annamaria Broda, mamma di due figli, vigilessa e catechista, è deceduta improvvisamente a causa di un malore in strada. La donna si è accasciata per un arresto cardiaco in via XXX Aprile, nonostante i tentativi di soccorso dei presenti. La tragedia ha suscitato grande commozione nella comunità locale, che si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

CAERANO - Colta da un arresto cardiaco si accascia al suolo e muore in via XXX Aprile a Caerano: la vittima è Annamaria Broda, mamma di due bambini piccoli, vigilessa e catechista. I soccorsi sono arrivati subito dopo la chiamata di alcuni residenti, che hanno tentato di rianimare la 43enne. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 gennaio. I soccorsi È stato chiamato a supporto anche l'elisoccorso di Treviso, poi annullato perché non più necessario. La 43enne era deceduta. Sul posto i carabinieri della compagnia di Montebelluna e la polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Annamaria Broda ha un malore in strada e muore: inutili i tentativi dei residenti di salvare la 43enne mamma di 2 bambini, vigilessa e catechista

Annamaria Broda ha un malore e si accascia in strada, inutili i tentativi dei residenti di salvare la vigilessa: la 43enne muore prima dell'arrivo dell'elisoccorsoA Caerano, in via XXX Aprile, una donna di 43 anni si è improvvisamente accasciata a causa di un arresto cardiaco.

Annamaria Broda ha un malore e si accascia in strada, inutili i tentativi dei residenti di salvare la vigilessa: la 42enne muore prima dell'arrivo dell'elisoccorsoA Caerano, Annamaria Broda, vigilessa di 42 anni, si è improvvisamente accasciata in strada a causa di un arresto cardiaco.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Annamaria Broda ha un malore e si accascia in strada, inutili i tentativi dei residenti di salvare la vigilessa: la 42enne muore prima dell'arrivo dell'elisoccorsoCAERANO - Colta da un arresto cardiaco si accascia al suolo e muore in via XXX Aprile a Caerano: la vittima è Annamaria Broda, vigilessa di 42 anni. I soccorsi sono ... ilgazzettino.it