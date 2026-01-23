A Caerano, Annamaria Broda, vigilessa di 42 anni, si è improvvisamente accasciata in strada a causa di un arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei residenti, la donna è deceduta prima dell’arrivo dell’elisoccorso. L’episodio si è verificato in via XXX Aprile, lasciando la comunità sgomenta di fronte a una tragedia improvvisa e inattesa.

CAERANO - Colta da un arresto cardiaco si accascia al suolo e muore in via XXX Aprile a Caerano: la vittima è Annamaria Broda, vigilessa di 42 anni. I soccorsi sono arrivati subito dopo la chiamata di alcuni residenti, che hanno tentato di rianimare la donna. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 gennaio. I soccorsi È stato chiamato a supporto anche l'elisoccorso di Treviso, poi annullato perché non più necessario. La 42enne, nota nella zona perché faceva la catechista, era deceduta. Sul posto i carabinieri della compagnia di Montebelluna e la polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Annamaria Broda ha un malore e si accascia in strada, inutili i tentativi dei residenti di salvare la vigilessa: la 42enne muore prima dell'arrivo dell'elisoccorso

