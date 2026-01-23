Anguillara | trovati residui di cibo nell' autopsia potrebbero anticipare l' ora di morte

A Anguillara Sabazia, l'autopsia su Federica Torzullo ha rivelato residui di cibo nello stomaco, sollevando dubbi sulla versione di Claudio Carlomagno. Le analisi potrebbero indicare che la morte della donna sia avvenuta la sera precedente, modificando così il quadro delle circostanze e delle tempistiche dell’accaduto. Restano da chiarire i dettagli di questo nuovo elemento investigativo e il suo eventuale impatto sul caso.

I dubbi su quanto raccontato da Claudio Carlomagno, l'uomo che ha ucciso la moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, potrebbero rafforzarsi da quanto emerso dall'autopsia sul corpo della 41enne: secondo quanto apprende l'Adnkronos, infatti, nello stomaco di Federica Torzullo sarebbero stati trovati residui di cibo le cui analisi potrebbero anticipare l'orario della morte addirittura alla sera prima. Nel corso dell'udienza di convalida, tenutasi mercoledì nel carcere di Civitavecchia, l'uomo ha raccontato di aver assassinato sua moglie fra le 6:30 e le 7:15 del mattino del 9 gennaio. La famiglia Torzullo intanto attende ancora la restituzione della salma della donna per poi procedere ai funerali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

