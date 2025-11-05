Richiamato dal mercato cibo etnico della marca Schani | Residui di pesticida nel prodotto

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato richiamato dal mercato un lotto del Kasoori Methi Schani per possibili tracce del pesticida Clorpirifos al suo interno. L'avviso di richiamo è stato pubblicato sul portale del Ministero della Salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

