Mariana Rodriguez a Verissimo ha subito violenze per anni | Devo tutto all’Italia

Mariana Rodriguez ha raccontato a Verissimo di aver subito violenze per anni, dichiarando: “Devo tutto all’Italia”. Nel frattempo, l’attesa per il nuovo film di Checco Zalone, Buen Camino, si è concretizzata con ottimi incassi, confermando l’interesse del pubblico. Questi eventi testimoniano le diverse sfaccettature della vita e della cultura italiane, tra testimonianze personali e successi cinematografici.

L'Italia ha atteso il nuovo film di Checco Zalone, Buen Camino, come dimostrano gli ottimi incassi registrati. In questa pellicola trova spazio anche Mariana Rodriguez, che interpreta Martina. La modella e attrice ha raccontato a Verissimo quest'esperienza e il proprio percorso, personale e professionale. Oggi è felice e in Italia, dice, ha dato inizio a una nuova fase della sua vita. Mariana Rodriguez, il successo in Italia. Mariana Rodriguez ha raggiunto l'Italia a 18 anni, desiderosa di realizzare il proprio sogno. Il suo percorso ha avuto inizio come indossatrice, dal 2010, per poi trovare spazio in televisione.

